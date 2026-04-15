Bricherasio, scontro auto-moto sulla Provinciale: grave un 23enne

BICHERASIO – Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 aprile, un gravissimo scontro auto-moto ha coinvolto un giovane centauro. Quanto accaduto lungo la strada provinciale 161 nei pressi del centro Calor Olicarba, ha visto una moto e un’autovettura impattare violentemente per cause ancora in fase di accertamento.

Le condizioni del motociclista, un ragazzo di soli 23 anni, sono apparse subito critiche ai primi soccorritori. Sul posto è intervenuta d’urgenza l’équipe del Servizio regionale di elisoccorso e dopo le prime manovre di stabilizzazione sul luogo del sinistro, il giovane è stato elitrasportato in codice rosso al CTO di Torino. La prognosi resta riservata.

Rilievi e traffico in tilt

I Carabinieri della Compagnia di Pinerolo sono attualmente impegnati nei rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto e stabilire le responsabilità. Si tratta dell’ennesimo grave episodio che vede coinvolto un motociclista sul territorio nelle ultime settimane.

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