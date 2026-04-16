Castellamonte, cade dal tetto durante il lavoro: grave un operaio di 50 anni

CASTELLAMONTE – Incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi, 16 aprile 2026, a Castellamonte, nel Canavese. Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto di un edificio in via San Sebastiano 24, da un’altezza di circa cinque metri.

L’allarme è stato lanciato immediatamente e la Centrale Operativa del 118 – Azienda Zero ha disposto un intervento tempestivo inviando sul posto un’ambulanza e l’elisoccorso del servizio regionale. I sanitari, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno prestato le prime cure all’uomo, apparso fin da subito in condizioni critiche.

A causa della gravità dei traumi riportati nell’impatto, il lavoratore è stato trasportato in elicottero all’ospedale CTO di Torino in codice rosso. I medici hanno riscontrato un politrauma e la prognosi resta riservata: le sue condizioni sono giudicate gravi.

L’uomo è attualmente affidato alle cure dei sanitari del presidio torinese, specializzato nella gestione dei traumi più complessi.

Nel frattempo sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Non è ancora stato reso noto se al momento della caduta fossero presenti dispositivi di sicurezza adeguati o se si sia trattato di una fatalità.

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