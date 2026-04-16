Torino, doppia operazione della Polizia contro lo spaccio: sei arresti tra Barriera Milano e Aurora

TORINO – La Polizia di Stato ha messo a segno nei giorni scorsi due distinte operazioni antidroga a Torino, nell’ambito delle attività di contrasto al crimine diffuso. Gli interventi della Squadra Mobile hanno portato all’arresto complessivo di sei uomini, di età compresa tra i 23 e i 58 anni, tutti gravemente indiziati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.

Le operazioni si sono concentrate in due aree sensibili della città, i quartieri Barriera Milano e Aurora, da tempo monitorati dalle forze dell’ordine per fenomeni legati allo spaccio al dettaglio.

Il primo intervento a Barriera Milano

Nel primo caso, gli investigatori hanno notato un sospetto via vai nei pressi di un’abitazione di Barriera Milano, circostanza che ha fatto scattare un controllo mirato. All’interno dell’appartamento sono stati trovati tre uomini irregolari sul territorio nazionale.

La successiva perquisizione ha permesso di scoprire un consistente quantitativo di droga abilmente nascosto nell’alloggio: oltre 150 grammi di cocaina, circa 30 grammi di crack e più di 50 grammi di sostanze da taglio. Gli agenti hanno inoltre sequestrato un bilancino di precisione, diversi telefoni cellulari e una somma in contanti superiore ai 30 mila euro, ritenuta dagli inquirenti provento dell’attività illecita.

Il secondo blitz nel quartiere Aurora

La seconda operazione è scattata a seguito di un’attività di osservazione nel quartiere Aurora. Gli agenti hanno individuato una presunta attività di spaccio all’interno di un’abitazione, monitorando i movimenti dei soggetti coinvolti.

I poliziotti hanno notato uno degli uomini recuperare una chiave nascosta all’esterno dello stabile e accedere all’appartamento, dove erano presenti altri due individui. Poco dopo, i tre si sono spostati su un ballatoio per recuperare, da una tettoia, un bilancino e alcuni involucri contenenti sostanza bianca. Dopo averla pesata e suddivisa, il ventisettenne ha nascosto parte della droga addosso, mentre il resto è stato occultato all’interno dello stabile.

L’intervento degli agenti ha portato al fermo del giovane all’uscita dell’abitazione. Accortosi della presenza della Polizia, l’uomo ha tentato la fuga, liberandosi di un involucro gettato nel fiume, ma è stato rapidamente bloccato. Anche gli altri due soggetti sono stati identificati e fermati.

La perquisizione dell’immobile ha consentito di sequestrare oltre 390 grammi di cocaina suddivisa in più involucri, circa 53 grammi di crack, 15 grammi di hashish e 2,5 grammi di MDMA, oltre a materiale per il confezionamento, due bilancini di precisione, diversi telefoni cellulari e circa 6.400 euro in contanti.

Arresti e indagini in corso

Al termine delle operazioni, i sei uomini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferiti presso la Casa Circondariale, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini si trovano ancora nella fase preliminare e, come precisato, per tutti gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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