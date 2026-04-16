Lutto nel calcio: è morto Alexander Manninger, ex portiere di Toro e Juventus

TORINO – Il mondo del calcio piange la prematura e improvvisa scomparsa di Alex Manninger.

Il calciatore austriaco è deceduto a 48 anni, vittima di uno scontro stradale. Secondo le prime informazioni, Manninger avrebbe superato un passaggio a livello senza barriere, venendo travolto da un treno con la propria vettura.

In carriera aveva vestito le maglie di Arsenal, Juventus, Toro e Salisburgo, oltre a quella della Nazionale in 33 occasioni.

La Juventus ha pubblicato una nota di cordoglio per ricordare l’ex portiere

Tutta la Juventus, i suoi tifosi e l’intero mondo del calcio piangono oggi la scomparsa di Alexander Manninger, tragicamente scomparso all’età di 48 anni.

Arrivato a Torino nell’estate del 2008, ha vestito il bianconero per quattro stagioni, dimostrando come il ruolo del portiere non sia fatto solo di parate, ma di carisma, affidabilità e silenzioso spirito di sacrificio.

In un’epoca segnata dalla presenza monumentale di Gigi Buffon, Manninger ha saputo farsi trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa, diventando un punto di riferimento assoluto per lo spogliatoio e una garanzia tra i pali.

Oggi salutiamo non solo un grande atleta, ma un uomo dai valori rari: umiltà, dedizione e una serietà professionale fuori dal comune.

La Juventus si stringe in un forte abbraccio alla famiglia di Alex e a tutti i suoi cari in questo momento di profondo dolore.