CronacaTorino
Lutto nel calcio: è morto Alexander Manninger, ex portiere di Toro e Juventus
Muore a 48 anni, la sua auto travolta da un treno
TORINO – Il mondo del calcio piange la prematura e improvvisa scomparsa di Alex Manninger.
Il calciatore austriaco è deceduto a 48 anni, vittima di uno scontro stradale. Secondo le prime informazioni, Manninger avrebbe superato un passaggio a livello senza barriere, venendo travolto da un treno con la propria vettura.
In carriera aveva vestito le maglie di Arsenal, Juventus, Toro e Salisburgo, oltre a quella della Nazionale in 33 occasioni.
La Juventus ha pubblicato una nota di cordoglio per ricordare l’ex portiere
Tutta la Juventus, i suoi tifosi e l’intero mondo del calcio piangono oggi la scomparsa di Alexander Manninger, tragicamente scomparso all’età di 48 anni.
Arrivato a Torino nell’estate del 2008, ha vestito il bianconero per quattro stagioni, dimostrando come il ruolo del portiere non sia fatto solo di parate, ma di carisma, affidabilità e silenzioso spirito di sacrificio.
In un’epoca segnata dalla presenza monumentale di Gigi Buffon, Manninger ha saputo farsi trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa, diventando un punto di riferimento assoluto per lo spogliatoio e una garanzia tra i pali.
Oggi salutiamo non solo un grande atleta, ma un uomo dai valori rari: umiltà, dedizione e una serietà professionale fuori dal comune.
La Juventus si stringe in un forte abbraccio alla famiglia di Alex e a tutti i suoi cari in questo momento di profondo dolore.
Il messaggio di Chiellini
«Oggi è un giorno tristissimo, ci saluta un compagno di squadra esemplare e una persona di grande valore.
Ciao Alex, riposa in pace. Un pensiero forte alla tua famiglia».
Arrivato anche il messaggio si cordoglio del club granata.
Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la tristissima notizia, esprimono il profondo cordoglio e l’affettuosa vicinanza alla famiglia Manninger nel ricordo di Alex Manninger, ex portiere con un’esperienza al Toro nella stagione 2002/2003, tragicamente scomparso oggi in un incidente stradale in Austria.
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