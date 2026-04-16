Vasto incendio nel caseggiato in via Agostino da Montefeltro a Torino – FOTO

TORINO – Un incendio, e non è il primo, ha interessato il caseggiato abbandonato in via Agostino da Montefeltro a Torino.

L’intenso fumo nero si vede uscire dalle finestre dell’edificio che si trova nelle immediate vicinanze dell’ospedale Mauriziano. L’incendio potrebbe essere stato causato da chi dorme nel caseggiato che potrebbe aver dato alle fiamme alcune masserizie.

Sul posto i vigili del fuoco.

Era dicembre quando il fabbricato era stato interessato da un altro incendio: quella volta due senza fissa dimora sono rimasti intossicati.

Notizia in aggiornamento

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