TORINO – A Torino la giornata di domani, venerdì 17 aprile, si inserisce in un contesto meteorologico dominato da un campo di alta pressione in progressivo rafforzamento sul Nord-Ovest, capace di garantire condizioni di tempo stabile e generalmente asciutto. La giornata inizierà con qualche incertezza legata alla presenza di nubi sparse, ma nel corso delle ore si assisterà a un graduale miglioramento con schiarite sempre più ampie fino a cieli sereni in serata. Le temperature si manterranno su valori miti e pienamente primaverili, con una massima di 23°C e una minima di 13°C. Lo zero termico si porterà intorno ai 3165 metri, segnale di una massa d’aria più stabile e temperata. Nessuna allerta meteo è prevista sul territorio.

Mattino: nuvolosità irregolare ma senza fenomeni

La mattinata sarà caratterizzata da una nuvolosità variabile, con nubi sparse alternate a schiarite, soprattutto nelle prime ore dopo l’alba. Non si tratterà di nubi compatte, ma piuttosto di addensamenti irregolari che lasceranno spazio a momenti soleggiati. Il contesto rimarrà comunque stabile e asciutto, senza alcun rischio di precipitazioni. I venti deboli dai quadranti nord-orientali contribuiranno a mantenere un’atmosfera tranquilla, con una percezione termica gradevole ma ancora leggermente fresca nelle prime ore.

Pomeriggio: ampie schiarite e condizioni ideali

Nel corso del pomeriggio il miglioramento diventerà più evidente: la nuvolosità tenderà a diradarsi progressivamente, lasciando spazio a ampie schiarite e a un cielo in prevalenza poco nuvoloso. Questa fase rappresenterà il momento migliore della giornata, con condizioni ideali per attività all’aperto, grazie anche a temperature che raggiungeranno valori gradevoli e in linea con la stagione. I venti deboli in rotazione da Est non influenzeranno in modo significativo il comfort climatico, contribuendo a mantenere una situazione stabile e ben equilibrata.

Sera: ritorno del sereno e atmosfera stabile

In serata il miglioramento sarà completo, con cieli sereni o al più velati e un’atmosfera decisamente più limpida rispetto al mattino. Le temperature inizieranno a calare gradualmente, ma senza brusche variazioni, mantenendosi su valori miti per il periodo. Il quadro generale sarà quello di una serata tranquilla e stabile, ideale per attività all’aperto o spostamenti.

Tendenza meteo Torino

Sabato 18 aprile: giornata poco nuvolosa e stabile, con prevalenza di sole e clima gradevole;

giornata poco nuvolosa e stabile, con prevalenza di sole e clima gradevole; Domenica 19 aprile: aumento della variabilità, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti più consistenti;

aumento della variabilità, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti più consistenti; Lunedì 20 aprile: possibile fase più instabile con piogge leggere e locali, soprattutto nella seconda parte della giornata.

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