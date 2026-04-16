MeteoPiemonte
Sul Piemonte si rinforza l’alta pressione: temperature fino a 25°C, ma potrebbero arrivare i temporali
Sul Piemonte è tornata a rinforzarsi l’alta pressione
TORINO – Dopo una intensa perturbazione che ha interessato il Piemonte, con precipitazioni localmente molto forti e persistenti e nuove nevicate, sulla nostra regione è tornato il bel tempo e le miti temperature primaverili.
Le previsioni
Secondo l’ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, sul Piemonte è tornata a rinforzarsi l’alta pressione che favorirà una nuova fase meteorologica più stabile e soleggiata su tutta la regione, salvo temporanei annuvolamenti nelle ore più fredde sulle aree pedemontane o velature di passaggio, con variabilità diurna sui rilievi associata a nubi cumuliformie specie tra Torinese e Cuneese.
Il tutto, prosegue Vuolo, con un generale rialzo delle temperature massime che si riporteranno anche fino a 23-25°C su pianure e aree di bassa collina.
A seguire, tra domenica pomeriggio e la prima parte della nuova settimana, potrebbe invece aprirsi un periodo più instabile per l’afflusso di aria fresca da Est-Nordest in quota e che causerà il probabile ritorno di qualche rovescio o temporale in estensione dalle Alpi alle pianure, specie nelle ore pomeridiano-serali, insieme anche a un possibile generale calo delle temperature massime, su valori che comunque si manterranno sempre intorno o poco al di sopra delle medie tipiche del periodo. Una dinamica, questa, ancora da confermare.
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