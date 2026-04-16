Torino, investito da un tram in corso Svizzera: grave un uomo di 46 anni

TORINO – Nella serata di ieri a Torino un uomo di 46 anni è stato investito da un tram mentre camminava lungo i binari. L’episodio si è verificato in corso Svizzera, a pochi metri dall’Ospedale Amedeo di Savoia.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava sui binari quando il conducente del mezzo, impegnato sulla linea 3 in direzione piazza Hermada, non è riuscito a evitare l’impatto. L’investimento è avvenuto poco prima delle 22.

L’autista ha immediatamente fermato il tram e lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorsi: un’ambulanza medicalizzata del 118, i vigili del fuoco del comando di corso Regina Margherita, le pattuglie della polizia municipale e il personale Gtt.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente delicate. I vigili del fuoco hanno sollevato il convoglio e, dopo circa mezz’ora di lavoro, sono riusciti a estrarre l’uomo, che risultava ancora vivo e cosciente. Stabilizzato sul posto, è stato quindi trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni giudicate gravi.

Nel frattempo, gli agenti della polizia municipale hanno raccolto la testimonianza del conducente per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Dai primi accertamenti emerge che l’investimento è avvenuto in un tratto lontano dalle fermate, dove la sede tranviaria è riservata e separata dalla carreggiata da siepi e alberi.

Sono in corso ulteriori verifiche per comprendere perché l’uomo si trovasse lungo i binari in un punto non accessibile al pubblico.

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