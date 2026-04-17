Fiamme in un condominio a Vigliano Biellese, sei persone in ospedale

VIGLIANO BIELLESE – Un violento incendio è divampato in un condominio situato lungo la via principale del paese. L’allarme è scattato quando una densa colonna di fumo nero ha iniziato a levarsi da un alloggio al secondo piano dello stabile, rendendo immediatamente irrespirabile l’aria nelle aree comuni e negli appartamenti limitrofi.

Maxi spiegamento di soccorsi e sei intossicati

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Biella, che hanno lavorato duramente per circoscrivere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse ai piani superiori.

Il bilancio sanitario parla di sei persone rimaste intossicate a causa dell’inalazione dei fumi. Gli inquilini presenti nello stabile al momento del rogo sono stati prontamente evacuati dal personale della Protezione Civile e dei soccorritori del 118, che hanno poi disposto il trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Indagini sulle cause del rogo

Oltre ai sanitari e ai pompieri, l’area è stata presidiata dai Carabinieri, dalla Polizia Locale e dal personale della Questura per gestire la viabilità e garantire la sicurezza delle operazioni. Una volta domate le fiamme, i tecnici dei Vigili del Fuoco hanno avviato i primi rilievi all’interno dell’alloggio distrutto per risalire all’origine dell’incendio.

Al momento, le cause restano ancora da chiarire, mentre l’appartamento è stato dichiarato inagibile in attesa di ulteriori verifiche strutturali sull’intero edificio.

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