Con una Panda a noleggio travolge sei vetture in sosta a Barriera di Milano

TORINO – I residenti di via Lauro Rossi, nel cuore del quartiere Barriera di Milano, hanno udito un gravissimo incidente che ha trasformato il tratto tra corso Venezia e via Cigna in uno scenario di distruzione. Un autista alla guida di una Fiat Grande Panda nera, presa a noleggio, è piomabato a folle velocità contro una fila di auto regolarmente parcheggiate.

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo subito dopo essere sopraggiunto da corso Venezia. La violenza dell’urto è stata tale da coinvolgere sei veicoli in sosta. Uno di questi, colpito con estrema forza, si è letteralmente ribaltato, terminando la sua corsa contro la facciata di un edificio adiacente. I fragori dello scontro hanno svegliato decine di residenti, che si sono affacciati trovando la strada disseminata di detriti.

Quattro feriti e l’intervento dei soccorsi

A bordo della Panda si trovavano quattro persone. Il bilancio, fortunatamente meno drammatico di quanto la dinamica lasciasse presagire, parla di tre feriti lievi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto e disposto il trasporto in ospedale per gli accertamenti necessari. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza dalle pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Locale.

Indagini sulla velocità

Gli agenti della Polizia Locale sono ora impegnati nei rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Al centro degli accertamenti c’è la velocità, definita “sostenuta” da diversi testimoni, con cui l’auto a noleggio stava percorrendo via Lauro Rossi.

Resta da chiarire se il conducente fosse sotto l’effetto di sostanze o se la perdita di controllo sia stata causata da una manovra azzardata.

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