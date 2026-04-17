Seguici su

CronacaTorino

Minaccia il suicidio dal sesto piano, isolata area nel sud di Torino

L’uomo non sarebbe nuovo ad episodi simili, sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato
Chiara Scerba

Pubblicato

7 secondi fa

il

TORINO – L’allarme è scattato in tarda mattinata nel quartiere Santa Rita, a Torino. Un uomo, in evidente stato di alterazione psichica, ha tenuto con il fiato sospeso residenti e soccorritori per diverse ore, minacciando di lanciarsi dal tetto di un edificio di sei piani in via Acciarini.

Per approfondire:

L’intervento dei negoziatori e i soccorsi

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia di Stato. Per gestire la delicata situazione sono stati attivati anche i negoziatori della Questura, figure specializzate nel dialogo in situazioni di crisi, che hanno tentato per lungo tempo di instaurare un contatto con l’uomo e convincerlo a desistere dal suo intento.

Per ragioni di sicurezza e per permettere le operazioni di soccorso, le autorità hanno completamente bloccato gli accessi a via Acciarini. Particolare attenzione è stata rivolta alla scuola elementare situata proprio di fronte al palazzo, infatti durante tutta la durata dell’emergenza sono stati inibiti gli ingressi e le uscite per proteggere gli alunni e garantire il massimo silenzio necessario ai negoziatori.

Secondo quanto emerso, l’uomo non sarebbe nuovo a episodi di questo genere.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.
Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *