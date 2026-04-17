Minaccia il suicidio dal sesto piano, isolata area nel sud di Torino

TORINO – L’allarme è scattato in tarda mattinata nel quartiere Santa Rita, a Torino. Un uomo, in evidente stato di alterazione psichica, ha tenuto con il fiato sospeso residenti e soccorritori per diverse ore, minacciando di lanciarsi dal tetto di un edificio di sei piani in via Acciarini.

L’intervento dei negoziatori e i soccorsi

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia di Stato. Per gestire la delicata situazione sono stati attivati anche i negoziatori della Questura, figure specializzate nel dialogo in situazioni di crisi, che hanno tentato per lungo tempo di instaurare un contatto con l’uomo e convincerlo a desistere dal suo intento.

Per ragioni di sicurezza e per permettere le operazioni di soccorso, le autorità hanno completamente bloccato gli accessi a via Acciarini. Particolare attenzione è stata rivolta alla scuola elementare situata proprio di fronte al palazzo, infatti durante tutta la durata dell’emergenza sono stati inibiti gli ingressi e le uscite per proteggere gli alunni e garantire il massimo silenzio necessario ai negoziatori.

Secondo quanto emerso, l’uomo non sarebbe nuovo a episodi di questo genere.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

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