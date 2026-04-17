Litigano per un parcheggio e minaccia la vicina con revolver e accetta nel Canavese

MONTALENGHE – Un banale litigio tra vicini si è trasformato in un episodio di estrema violenza nel Canavese, culminato con l’arresto di un uomo di 75 anni residente a Montalenghe. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ivrea ha convalidato il fermo e disposto per l’anziano la custodia cautelare in carcere.

Dalla discussione alle minacce armate

I fatti risalgono all’11 aprile scorso e sarebbero scaturiti da una discussione apparentemente ordinaria: la gestione dei parcheggi nel cortile condominiale di una palazzina. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo – già noto alle forze dell’ordine e in stato di ebbrezza – avrebbe reagito con insulti e minacce dopo essere stato richiamato da una vicina a prestare maggiore attenzione durante le manovre con l’auto.

La situazione è rapidamente degenerata. Il 75enne sarebbe salito nel proprio appartamento per poi tornare con un revolver carico, con matricola abrasa, che avrebbe puntato direttamente alla fronte della donna, a distanza ravvicinata.

Il sangue freddo della vittima evita il peggio

Determinante, in quei momenti di altissima tensione, è stata la reazione della vittima. La donna è riuscita a deviare l’arma alzando il braccio dell’aggressore, evitando conseguenze potenzialmente tragiche. Subito dopo è intervenuto il marito, che al termine di una colluttazione è riuscito a disarmare l’uomo.

Escalation di violenza: spunta anche un’accetta

Nonostante fosse stato privato della pistola, l’anziano non si è fermato. Avrebbe continuato a minacciare di morte i presenti, arrivando a impugnare un’accetta contro la sorella della vittima e a introdursi con la forza nell’abitazione dei vicini, alimentando il panico tra i residenti.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

A porre fine alla violenza è stato l’intervento dei Carabinieri della Stazione di San Giorgio Canavese e della Compagnia di Ivrea, allertati da numerose chiamate. I militari sono intervenuti rapidamente, riportando la situazione sotto controllo.

L’uomo ha tentato una prima fuga a bordo della propria auto, ma è stato rintracciato poco dopo mentre cercava di riavvicinarsi a piedi alla sua abitazione. Fermato e arrestato, è stato condotto nel carcere di Ivrea, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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