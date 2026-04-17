Si punta a smilitarizzare l’Askatasuna: la “griglia popolare” del Primo Maggio

TORINO – Per il Primo Maggio, il network di Askatasuna ha annunciato l’intenzione di riportare la festa dei lavoratori nei giardini di corso Regina Margherita 47, sede storica del centro sociale, sgomberato lo scorso 18 dicembre e da allora presidiato h24 dalle forze dell’ordine.

La richiesta del quartiere: «Smilitarizzare l’Aska»

Attraverso una nota sui social, gli attivisti e l’associazione di quartiere nata dopo lo sgombero chiedono ufficialmente di “smilitarizzare” l’area per permettere la consueta giornata di socialità. L’obiettivo dichiarato è riappropriarsi degli spazi per la tradizionale griglia popolare, trasformando il giardino in un luogo di incontro pubblico e sottraendolo a quello che definiscono un “modello di governo imposto”.

La strategia per il Primo Maggio prevede lo spezzone sociale che, una volta concluso il tradizionale corteo istituzionale, si dirigerà compatto verso il quartiere Vanchiglia e l’Askatasuna. Per i militanti, la palazzina del civico 47 è diventata il simbolo di “ciò che viene tolto e deve essere restituito”. Sotto lo slogan “Torino è Partigiana”, il movimento ribadisce la volontà di decidere autonomamente come organizzare la vita e la lotta nel tessuto urbano.

Due settimane di mobilitazione: da Zerocalcare al 25 Aprile

Quello del Primo Maggio rappresenta il culmine di due settimane ricche di appuntamenti. Il calendario prevede:

Sabato 18 aprile: sfilata musicale tra le vie di Vanchiglia.

Mercoledì 22 aprile: inizio del Festival Altri Mondi Altri Modi con l’attesa partecipazione del fumettista Zerocalcare .

Venerdì 24 aprile: corteo sotto lo striscione “Torino Partigiana” che anticiperà le manifestazioni di quartiere previste per il 25 Aprile.

Il network antagonista chiama dunque la città a raccolta per dimostrare che “siamo noi a decidere che città vogliamo”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese