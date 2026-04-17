Caro benzina, il preside di Valenza paga il bonus ai dipendenti: “Uso i miei soldi”

VALENZA – In un momento storico in cui i conflitti internazionali spingono il costo del carburante alle stelle, svuotando le buste paga dei lavoratori pendolari (e non solo), dal comune alessandrino arriva una storia di straordinaria solidarietà. Maurizio Primo Carandini, dirigente dell’Istituto comprensivo “Paolo e Rita Borsellino”, ha deciso di scendere in campo personalmente per aiutare i propri collaboratori.

Un “fringe benefit” contro il caro vita

Il preside ha attivato un contributo economico, sotto forma di fringe benefit, destinato a quattro assistenti amministrativi che ogni giorno raggiungono la scuola in auto da fuori città. Si tratta di lavoratori che percepiscono circa 1.300 euro al mese per 36 ore settimanali e che vedono il proprio stipendio eroso dai rincari dei distributori.

Il bonus, previsto per i mesi di aprile, maggio e giugno, è stato parametrato in base ai chilometri percorsi da ciascun dipendente.

Il valore del gesto

Carandini non ha attinto ai fondi della scuola, ma al proprio patrimonio personale. “Con i propri soldi ognuno è libero di fare ciò che vuole”, ha dichiarato sinceramente il dirigente, spiegando di voler premiare il profondo senso di appartenenza e il merito di chi rappresenta la “forza pulsante” dell’istituto.

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