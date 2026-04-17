Qualità dell’aria in Piemonte nel 2025: segnali di miglioramento, ma restano criticità stagionali

TORINO – Nel 2025 la qualità dell’aria in Piemonte conferma un trend generale di miglioramento, in linea con quanto osservato a livello nazionale, pur con alcune criticità legate soprattutto alle condizioni meteorologiche e alla conformazione della Pianura Padana. I dati diffusi dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) delineano un quadro in evoluzione: meno inquinanti storici, ma difficoltà ancora presenti per le polveri sottili e l’ozono nei periodi più critici dell’anno.

NO₂: per la prima volta entro i limiti su tutto il territorio

Uno dei risultati più significativi del 2025 riguarda il biossido di azoto (NO₂), inquinante tipicamente legato al traffico veicolare e alle aree urbane.

Secondo le valutazioni ARPA, nel 2025 il Piemonte ha raggiunto per la prima volta il rispetto del valore limite della media annuale su tutto il territorio regionale, fissato dalla normativa italiana sulla qualità dell’aria.

Si tratta di un risultato rilevante, che conferma un trend di riduzione iniziato da anni grazie alla progressiva diminuzione delle emissioni dei veicoli e al miglioramento del parco auto.

PM10: ancora superamenti, ma in calo

Il particolato PM10 rimane uno degli inquinanti più critici in Piemonte, soprattutto nei mesi invernali, quando le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno degli inquinanti.

Nel 2025:

le concentrazioni medie annuali risultano in linea con il 2024

i giorni di superamento del limite giornaliero sono in calo rispetto agli anni precedenti

il limite dei 35 giorni annui è stato rispettato in 29 punti di misura su 33, contro i 25 del 2024 e i 30 del 2023

Il dato mostra un miglioramento progressivo, ma evidenzia anche come alcune aree del territorio regionale restino ancora soggette a episodi di inquinamento acuto.

PM2.5: valori stabilmente sotto la soglia

Per il particolato fine PM2.5, considerato più pericoloso per la salute perché in grado di penetrare profondamente nei polmoni, il quadro è decisamente più positivo.

Nel 2025:

il valore limite annuale (25 µg/m³) è stato rispettato in tutte le 26 stazioni di monitoraggio

si tratta dell’ottavo anno consecutivo senza superamenti regionali

Inoltre, nella maggior parte delle stazioni si osserva una stabilità o una lieve diminuzione rispetto agli anni precedenti.

Ozono: la criticità estiva resta

Nonostante i progressi su PM e NO₂, l’ozono (O₃) continua a rappresentare una criticità nei mesi estivi.

Il 2025 è stato caratterizzato da:

ondate di calore intense

lunghi periodi di stabilità atmosferica

scarse precipitazioni

Queste condizioni hanno favorito la formazione di ozono troposferico, con frequenti superamenti delle soglie di informazione e obiettivi di lungo periodo, soprattutto nelle aree urbane e di pianura.

Il contesto europeo: limiti più severi entro il 2030

Il quadro del 2025 va letto anche alla luce della nuova direttiva europea sulla qualità dell’aria, entrata in vigore nel 2024, che prevede limiti più stringenti da raggiungere entro il 2030.

Questo significa che, pur in presenza di miglioramenti evidenti, molte aree del Piemonte – come gran parte del bacino padano – dovranno ridurre ulteriormente le concentrazioni di inquinanti per rientrare nei futuri standard.

Conclusione

Il 2025 per il Piemonte segna un anno “di svolta parziale”:

miglioramento strutturale di NO₂ e PM2.5

riduzione dei picchi di PM10

persistenza delle criticità legate all’ozono estivo

In sintesi, la qualità dell’aria migliora, ma non abbastanza rapidamente da considerarsi risolta. Il trend è positivo, ma la sfida dei prossimi anni sarà adattarsi a standard europei più severi e ridurre ulteriormente l’impatto delle sorgenti emissive, soprattutto nei periodi invernali e nelle aree più urbanizzate della regione.

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