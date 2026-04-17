Arrampicata, l’Italia in Portogallo per la Coppa Europa Boulder Giovanile

SOURE – Sabato 18 e domenica 19 aprile, il Pavilhão da Encosta do Sol di Soure ospiterà la prima tappa della European Youth Series, il test inaugurale della stagione 2026. Saranno 228 gli atleti pronti a darsi battaglia sulle pareti lusitane, tra cui spicca una folta delegazione azzurra composta da 18 giovani promesse, tra cui alcuni piemontesi.

Piemonte protagonista in maglia azzurra

Nell’Under 19 maschile riflettori puntati su Gabriele Fisanotti, pinerolese di Abbadia Alpina cresciuto tra le file dell’Acqui Badminton (società storica anche per le multidiscipline).

Il Direttore Tecnico Davide Manzoni così si esprime sul confronto europeo che alza l’asticella: “cambiano le tracciature e aumenta la pressione psicologica. Per gli azzurri — che includono punte di diamante come Giovanni Bagnoli, Emma Gregorotti e Giorgia Zanetti — sarà fondamentale trovare il giusto equilibrio tra resistenza e capacità di adattamento immediato a blocchi mai visti prima”.

Verso i Mondiali in Italia

Il calendario del 2026 si preannuncia caldissimo: dopo il Portogallo, il circuito toccherà Graz e Bruxelles, per poi puntare ai Campionati Europei in Ungheria a giugno.

Il vero grande obiettivo, però, resta l’appuntamento casalingo: i Campionati Mondiali Giovanili che si terranno ad Arco, nel Centro Tecnico Federale, dal 18 al 25 luglio.

La trasferta portoghese è il primo, fondamentale passo per costruire la forma e la personalità necessarie a brillare davanti al pubblico di casa.

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