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CronacaTorino

Una ragazza di 14 anni scomparsa e poi ritrovata a Caprie, in Val Susa

Chi avesse sue notizie può contattare il 112 o la stazione dei Carabinieri di Condove
Gabriele Farina

Pubblicato

4 minuti fa

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CAPRIE – Una ragazza di 14 anni, Rachel, è scomparsa questa mattina dal comune di Caprie, in Val Susa. E’ stato lo stesso comune a diramare l’allerta.

Rachel si è allontanata da casa in frazione Novaretto intorno alle 7:30, ha preso la sua mountain bike Rock rider di colore grigio e ha fatto perdere le sue tracce.

Chi avesse sue notizie può contattare il 112 o la stazione dei Carabinieri di Condove 0119643106.

Aggiornamento ore 12.30: Rachel è stata trovata e sta bene!

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