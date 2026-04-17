Una ragazza di 14 anni scomparsa e poi ritrovata a Caprie, in Val Susa

CAPRIE – Una ragazza di 14 anni, Rachel, è scomparsa questa mattina dal comune di Caprie, in Val Susa. E’ stato lo stesso comune a diramare l’allerta.

Rachel si è allontanata da casa in frazione Novaretto intorno alle 7:30, ha preso la sua mountain bike Rock rider di colore grigio e ha fatto perdere le sue tracce.

Chi avesse sue notizie può contattare il 112 o la stazione dei Carabinieri di Condove 0119643106.

Aggiornamento ore 12.30: Rachel è stata trovata e sta bene!

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