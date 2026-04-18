Passa la notte sul tetto a Santa Rita, l’uomo che venerdì mattina minacciava di suicidarsi

TORINO – Non accenna a risolversi la drammatica situazione in via Acciarini. L’uomo che da ieri mattina, 17 aprile, minaccia di lanciarsi nel vuoto ha trascorso l’intera notte sul tetto del palazzo di sei piani, tenendo in ostaggio emotivo un intero quartiere. A oltre ventiquattr’ore dall’inizio dell’emergenza, il livello di tensione a Santa Rita rimane altissimo.

Una notte al gelo e trattative in stallo

I negoziatori della Questura, specializzati in interventi di crisi, stanno lavorando ininterrottamente da ieri cercando di aprire una breccia comunicativa. Purtroppo, fino a questo momento, tutti i tentativi di convincerlo a desistere e a mettersi in salvo non hanno portato alle conseguenze sperate. Il soggetto rimane in un evidente stato di alterazione psichica e continua a intimare ai soccorritori di non avvicinarsi.

Le squadre dei Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 e le pattuglie della Polizia di Stato hanno mantenuto le posizioni per tutta la notte, pronti a intervenire tempestivamente.

Come emerso già nelle prime ore dell’emergenza, l’uomo non sarebbe nuovo a episodi simili, un fattore che rende l’approccio psicologico ancora più delicato e imprevedibile.

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