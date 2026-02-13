Seguici su

Action apre a Novara: 300 nuovi posti di lavoro con il primo centro di distribuzione in Italia

La catena discount non-food ha inaugurato il suo primo centro di distribuzione in Italia, un investimento strategico che guarda al futuro
NOVARA- La città accoglie il nuovo hub logistico italiano di Action. La catena discount non-food ha inaugurato il suo primo centro di distribuzione permanente nel Paese, un investimento strategico che nel lungo periodo porterà circa 300 nuovi posti di lavoro in Piemonte.

Il nuovo polo logistico, operativo dal 12 febbraio 2026, si estende su una superficie di 57.000 metri quadrati e rappresenta il 17° centro di distribuzione del gruppo in Europa. La struttura sarà in grado di rifornire fino a 270 negozi in Italia, rafforzando una rete in continua espansione.

Un hub logistico sostenibile certificato BREEAM

Il nuovo centro di distribuzione di Novara è stato progettato secondo lo standard internazionale di sostenibilità BREEAM* con livello “Excellent”, per il quale è stata presentata la certificazione.

La struttura è completamente gas free e integra soluzioni tecnologiche ad alta efficienza energetica: pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua, impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, illuminazione LED interna ed esterna, contatori intelligenti per energia e acqua e colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Strategia e sviluppo in Italia

L’apertura del centro di distribuzione permanente segna un passaggio chiave nella strategia italiana dell’azienda. Dotarsi di un’infrastruttura logistica proprietaria significa ridurre i tempi di approvvigionamento, migliorare l’efficienza operativa e sostenere nuove aperture sul territorio.

*BREEAM è una metodologia di valutazione della sostenibilità ambientale, sviluppata nel 1988 dalla Building Research Establishment (BRE). Si tratta di una tra le certificazioni più rilevanti a livello internazionale, ideata per monitorare, valutare e certificare la sostenibilità degli edifici.

