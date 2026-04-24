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Allarme plasma in Piemonte, scorte in calo per i gruppi AB e B: come donare
A lanciare il segnale è la Struttura Regionale di Coordinamento Trasfusionale
TORINO – In tutto il Piemonte scatta l’allerta per la carenza di plasma, in particolare per i gruppi sanguigni AB e B. A lanciare il segnale è la Struttura Regionale di Coordinamento Trasfusionale, che invita i donatori in buona salute appartenenti a queste categorie a prenotare quanto prima una donazione presso i centri di riferimento del territorio.
La situazione, definita critica, riguarda l’intera regione e rischia di mettere sotto pressione il sistema sanitario, che utilizza il plasma per numerose terapie salvavita. Da qui l’appello diretto ai cittadini: chi può, si attivi subito.
Come donare il plasma
Un aspetto importante riguarda la possibilità, spesso poco conosciuta, di alternare la donazione di plasma a quella di sangue. I donatori abituali, infatti, possono contribuire senza modificare la frequenza delle proprie donazioni: il plasma può essere raccolto “inframmezzando” le normali sedute, offrendo così un aiuto concreto senza ulteriori vincoli.
Per venire incontro alle esigenze di chi lavora o ha impegni durante la giornata, sono inoltre disponibili anche sedute di raccolta in orario pomeridiano, ampliando le possibilità di accesso ai centri trasfusionali.
La donazione di plasma avviene tramite un processo chiamato aferesi. Durante l’aferesi, il sangue viene prelevato dal donatore, il plasma viene separato dalle altre componenti del sangue e poi le cellule del sangue (globuli rossi, bianchi e piastrine) vengono restituite al donatore.
Trovate tutte le informazioni utili per diventare donatori sul sito di Avis Piemonte.
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