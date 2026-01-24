La Fondazione Vialli e Mauro ha raccolto 70 mila euro durante la serata per Gianluca Vialli a Torino a favore della ricerca oncologica – FOTO

TORINO – Il caloroso omaggio al compianto Gianluca Vialli dello scorso 19 gennaio al Teatro Regio di Torino ha fruttato anche una somma importante per la ricerca oncologica. La serata “My name is Luca. Ballata con Vialli”, organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro, ha fatto registrare il sold-out, con 1400 persone presenti. Ma il numero più importante è stata la cifra raccolta attraverso la vendita dei biglietti che la Fondazione Vialli e Mauro devolverà interamente all’Istituto di Candiolo-IRCCS, centro specializzato nel trattamento delle patologie oncologiche. 70 mila euro raccolti, che saranno destinati in particolare allo sviluppo del reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva: un progetto nell’ambito del quale la Fondazione Vialli e Mauro ha già donato un macchinario di endoscopia per la diagnosi, stadiazione e cura (in casi selezionati) del tumore al pancreas.

«Le 1400 persone che lunedì hanno riempito il Teatro Regio si sono aggiunte alla grande squadra composta da tutti i donatori che in questi 23 anni di attività hanno camminato vicino a noi che, ogni giorno, continuiamo a lavorare come se Luca fosse ancora qui» – ha dichiarato con soddisfazione Massimo Mauro, presidente della Fondazione – «Lo facciamo seguendo le linee guida che raccontano come lui viveva questo impegno, il suo modo di curare i rapporti personali e anche realizzando ciò che più gli piaceva. Lo dobbiamo a lui e anche a noi stessi: abbiamo avuto il privilegio di condividere con Luca 19 anni di questo viaggio e per questo è nostra intenzione continuare a essere coerenti e fedeli a quel progetto iniziale che lui tanto aveva a cuore».

