Sette giorni in Consiglio dal 4 maggio

Martedì 5 e mercoledì 6 maggio dalle 10 alle 20 e giovedì 7 dalle 10 alle 13, il presidente Davide Nicco ha convocato il Consiglio regionale con all’ordine del giorno la comunicazione della Giunta sulla situazione dei bilanci delle Aziende sanitarie regionali e la discussione del Disegno di legge 132, “Interventi urgenti in materia sanitaria” (qualora richiamato in Aula in tempo utile). Alle 14.30 di martedì, inoltre, si terranno il sindacato ispettivo e il Question time.

Proseguono le riunioni delle Commissioni.Lunedì 414.30 quarta, presidente Luigi Icardi, audizione audizione dell’Associazione tecnico scientifica Cnc (Coordinamento nazionale caposala coordinatori). Si prosegue alle 15.30 con l’audizione dei referenti del Tavolo Animali & Ambiente.Martedì 5Dalle 10 alle 20 Consiglio regionale.14.30 Interrogazioni e Question time.Mercoledì 6Dalle 10 alle 20 Consiglio regionale.Giovedì 7Dalle 10 alle 13 Consiglio regionale.14.30 quinta, presidente Sergio Bartoli, per l’esame della Proposta di delivera 152, Sperimentazione per rimodulazione delle limitazioni alla combustione di residui vegetali.

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