Basket, Serie A: Derthona torna a vincere, battuto in casa il Brescia 88 a 80

TORTONA – Lasciandosi alle spalle un mese di aprile travagliato, il Derthona Tortona torna al successo contro Pallacanestro Brescia. Secondo stop di fila invece per il Brescia, dopo la sconfitta a Treviso.

La sfida della Nova Arena inizia con una fase di studio, con Brescia che però approfitta del terzo fallo commesso da Dominik Olejniczak a 5:30 nel primo quarto per andare sul 12-6. Due iniziative personali di Prentiss Hubb riportano la Bertram a contatto, ma Amedeo Della Valle risponde dall’arco con la specialità della casa. A fine primo quarto, Brescia conduce 22-18.

La seconda frazione è inaugurata da un impeccabile giro dalla lunetta di Nunn. La Bertram prova ad alzare i giri del volume in attacco, quando Hubb decide di salire in cattedra scrivendo cinque punti consecutivi, intervallati da un affondo al ferro di Nunn. In una partita molto tattica, la Germani chiude avanti di sette punti prima del timeout bianconero. Al ritorno sul parquet Tortona costruisce un break di 6-0, che costringe coach Matteo Cotelli a richiamare i suoi in panchina. Cournooh ridà ossigeno ai compagni, ma Tortona impatta allo scadere ripristinando l’equilibrio. All’intervallo è 38-38.

L’inizio del secondo tempo sorride alla Bertram, che firma il massimo vantaggio temporaneo sul +4 (43-39) con una tripla dall’angolo di Strautins. Le due squadre rimangono a contatto per buona parte del terzo quarto, nonostante alcuni picchi offensivi della Bertram firmati da Justin Gorham. Brescia pareggia sul 54-54, ma il Derthona risponde con Hubb e Olejniczak: lasciati a lungo in panchina, forti della qualità e del talento in dote, eludono i diretti marcatori e scavano un solco di cinque punti alla terza sirena. È 61-56 a fine terzo quarto.

L’ultima frazione di gioco è giocata sul filo del rasoio. Burnell decide di caricarsi Brescia sulle spalle, riducendo lo strappo a due punti e infondendo rinnovata fiducia alla squadra. Chapman, però, mediante un rocambolesco gioco da quattro, scaccia la Germani indietro di sei punti. Ndour e Rivers riportano la discrepanza sulle tre lunghezze di ritardo, ma la Bertram, spinta dal calore del pubblico, con il binomio formato da Pecchia e Baldasso, tocca gli otto punti di vantaggio. Il contropiede del numero 11 bianconero per il +16 (79-63) della squadra di Mario Fioretti è la ciliegina sulla torta di una domenica in cui il Derthona ritrova il sorriso. Ottenuti due punti preziosi in chiave playoff.

Prossimo appuntamento per i Leoni è il 10 maggio alle 17:00 al Taliercio contro l’Umana Reyer Venezia per l’ultima sfida della Regular Season prima dei Playoff di LBA.

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