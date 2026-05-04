Dopo sei mesi di latitanza si costituisce l’affiliato dell’ndrangheta Luigi Marando di Volpiano

VOLPIANO – Originario di Platì, ma nato a Cuorgnè e per un po’ residente a Volpiano, si è costituito dopo sei mesi di latitanza il 36enne Luigi, figlio del trafficante di droga Pasqualino Marando.

Si è fatto arrestare dai carabineri di Platì e su di lui pendeva una misura cautelare in carcere emessa alla fine dell’ottobre scorso dal Gip del Tribunale di Milano nell’ambito di una operazione antidroga coordinata dalla Dda del capoluogo lombardo.

Il padre è stato ammazzato nel 2002 in un caso di “lupara bianca” e Luigi era considerato un affiliato di primo piano dell’omonimo clan della ‘ndrangheta originario di Platì ma con importanti ramificazioni in Piemonte e nel Lazio.

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