Vigili del fuoco chiamati per una perdita d’acqua a Torino trovano un appartamento inagibile per lo sporco

TORINO – I vigili del fuoco sono stati chiamati per una perdita d’acqua in via Nomaglio nel quartiere di Barriera di Milano a Torino. Grazie al loro intervento è stato scoperto un appartamento inagibile per la sporcizia con rifiuti, cacche di piccioni, sementi sparse per terra.

A denuciarlo è la consigliera di Circoscrizione Verangela Vera Marino. Sul posto è intervenuto anche personale della polizia locale, ASL e tecnico comunale, che hanno definito l’alloggio inagibile, non conforme alle disposizioni igienico sanitarie

Marino si augura che “vengano presi serissimi provvedimenti a riguardo, e che si possa intervenire anche a tutela di coloro che per anni hanno vissuto all’interno di questa palazzina, al fine di poterli aiutare e seguire, probabilmente anche tramite i servizi sociali”.

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