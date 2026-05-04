Il 6 maggio si celebra la Giornata mondiale della salute mentale materna: un convegno al Sant’Anna di Torino

TORINO – Il 6 maggio si celebra la Giornata mondiale della salute mentale materna, appuntamento istituito nel 2016 per sensibilizzare sull’importanza del benessere psicologico durante la gravidanza e nel periodo post-partum. L’obiettivo è promuovere prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi psichici perinatali, contrastando stigma e tabù ancora diffusi.

In occasione della ricorrenza, l’Ospedale Sant’Anna organizza mercoledì 6 maggio un convegno dal titolo “Salute mentale materna e benessere delle famiglie e della società”, in programma dalle 8.30 alle 16.30 nell’aula Dellepiane.

Il tema resta centrale: secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, circa una donna su cinque nel mondo sperimenta ansia o depressione tra gravidanza e primo anno dopo il parto. In alcuni casi il disagio può sfociare in pensieri autolesivi. Un fenomeno spesso sottovalutato, anche a causa di stereotipi che descrivono la maternità come un periodo esclusivamente sereno.

Gli specialisti sottolineano come la salute mentale materna abbia un impatto diretto non solo sulla donna, ma anche sul bambino e sull’intero equilibrio familiare. Riconoscere precocemente i segnali di disagio, però, non è sempre semplice: pesano fattori culturali, aspettative idealizzate e la difficoltà, per molte madri, di chiedere aiuto.

Il convegno torinese affronterà questi temi in chiave multidisciplinare, con l’obiettivo di promuovere maggiore consapevolezza e strumenti di supporto. Durante l’incontro saranno presentati anche nuovi progetti dedicati alla genitorialità, tra cui un libretto informativo per le famiglie e una ricerca sulla comunicazione tra medico e paziente nei percorsi di screening prenatale.

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