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Nuova truffa sms da Gtt per “anomalia abbonamento Bip”: l’azienda avvisa di fare attenzione

Gli abbonamenti Gtt non sono nuovi a queste truffe

Pubblicato

11 ore fa

il

TORINO – Gtt annuncia una nuova truffa via sms per “anomalia dell’abbonamento Bip”.

Per approfondire:

Il messaggio invita a pagare 2 € per non incorrere in una sanzione più alta, addirittura di 120 €. L’azienda dice:

Segnaliamo che stanno arrivando tramite sms dei messaggi con la dicitura “anomalia abbonamento bip” che propongono il pagamento immediato di 2€ per evitare la sanzione di 120€. Non cliccate sul messaggio: si tratta di una truffa.

Gli abbonamenti Gtt non sono nuovi a queste truffe, come quella dell’abbonamento annuale da 1,95 € per viaggiare illimitatamente con una foto creata con l’ai che mostra il sindaco a sponsorizzare il biglietto.

 

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