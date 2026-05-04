Incinta e affetta da una condizione clinica rara, dopo il delicato intervento Eleonora sposa il compagno a Leinì

LEINÌ – Un lieto fine che ha unito tutta Leinì: Eleonora, dopo mesi difficili a causa di un complesso percorso sanitario affrontato durante la gravidanza, ha sposato il compagno alla presenza delle persone a loro più care.

La storia di Eleonora

La vicenda ruota intorno alla storia della 38enne Eleonora, residente a Leinì.

La donna aveva affrontato nel febbraio scorso una condizione clinica rara e potenzialmente letale, diagnosticata durante un controllo all’ospedale Sant’Anna di Torino. Alla 28ª settimana di gestazione le era stata riscontrata una placenta percreta, situazione che comporta un elevato rischio di emorragia e complicanze, soprattutto in presenza di precedenti tagli cesarei.

L’équipe multidisciplinare della struttura sanitaria ha predisposto un parto cesareo programmato alla 35ª settimana, associato a un intervento di isterectomia per ridurre i rischi.

L’operazione, particolarmente complessa, si è conclusa senza necessità di trasfusioni grazie alle tecniche adottate. Il neonato, Riccardo, è nato con un peso di 2,76 chilogrammi ed è in buone condizioni di salute.

A tre mesi dall’intervento, nella giornata di ieri, Eleonora e il compagno Francesco si sono sposati davanti a familiari, di cui cinque figli, e amici. La cerimonia è stata celebrata da una conoscente della coppia, Alice Macario Ban, già consigliera comunale a Leinì.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese