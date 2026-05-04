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CronacaTorino

Torino, ha un malore e si accascia in strada: per un uomo di 70 anni non c’è stato nulla da fare

Vani tutti i tentativi di rianimazione

Pubblicato

15 ore fa

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TORINO – Non c’è stato nulla dare per un uomo di 70 anni, deceduto nella mattinata di oggi a seguito di un malore.

Per approfondire:

Cosa è successo

La tragedia si è consumata questa mattina  in via De Sanctis a Torino. Qui un 70enne è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in strada, poi si è accasciato a terra, davanti all’ingresso del garage Autofrancia.

Subito allertati i soccorsi, sul posto è giunto il personale sanitario del 118 che, però, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul luogo anche gli agenti della polizia di Stato.

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