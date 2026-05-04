CronacaTorino
Torino, ha un malore e si accascia in strada: per un uomo di 70 anni non c’è stato nulla da fare
Vani tutti i tentativi di rianimazione
TORINO – Non c’è stato nulla dare per un uomo di 70 anni, deceduto nella mattinata di oggi a seguito di un malore.
Cosa è successo
La tragedia si è consumata questa mattina in via De Sanctis a Torino. Qui un 70enne è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in strada, poi si è accasciato a terra, davanti all’ingresso del garage Autofrancia.
Subito allertati i soccorsi, sul posto è giunto il personale sanitario del 118 che, però, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.
Sul luogo anche gli agenti della polizia di Stato.
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