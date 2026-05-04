Un altro detenuto si toglie la vita nel carcere di Torino, scoppia la polemica sulle condizioni della struttura

TORINO – Ancora una volta un detenuto si è tolto la vita all’interno del Carcere Lorusso e Cutugno di Torino. E’ il terzo caso in due mesi. L’episodio è avvenuto intorno alle 15 nei bagni del padiglione A, riportando al centro dell’attenzione le condizioni critiche della struttura penitenziaria torinese.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe utilizzato un cappio rudimentale, realizzato con pezzi di stoffa ricavati da vecchie lenzuola. A fare la scoperta sono stati gli agenti della polizia penitenziaria, che lo hanno trovato ormai privo di sensi e hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Le condizioni del carcere di Torino

L’episodio ha riacceso le polemiche sulle condizioni interne del carcere. A intervenire con toni duri è il sindacato Osapp, che da tempo denuncia criticità nella gestione della struttura.

“Il carcere torinese è completamente fuori controllo – dichiarano i rappresentanti sindacali –. Abbiamo chiesto un’ispezione, ma i nostri appelli sono sempre rimasti inascoltati”.

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