Due incidenti sul lavoro a Torino e Orbassano: feriti trasportati in ospedale

ORBASSANO -Due incidenti sul lavoro sono avvenuti tra Orbassano e Torino nella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio.

Nel primo caso di Orbassano, un operaio di circa 30 anni è rimasto incastrato con una mano in un macchinario. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12 in via Piossasco 70/7, dove sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero che hanno trasportato il ferito in elicottero all’ospedale Cto di Torino.

Il secondo incidente sul lavoro è avvenuto in via Foligno 66 a Torino, dove da un cantiere sul tetto del condominio un operaio è caduto da 3-4 metri procurandosi un sospetto trauma toracico. Le sue condizioni non sono gravi. È stato trasportato da un ambulanza all’ospedale San Giovanni Bosco

Le indagini spettano ai carabinieri e dai tecnici Spresal, che dovranno appurare responsabilità e dinamica dell’incidente.

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