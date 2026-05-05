A Torino e Orbassano tre giornate di incontro per la prevenzione del tumore alla vescica

TORINO – Parte a Torino la seconda edizione di “Fermati al Rosso Open Day”, l’iniziativa di informazione e sensibilizzazione sul tumore della vescica promossa dall’associazione PaLiNUro. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza su una patologia spesso sottovalutata ma in forte crescita: nel 2024 sono stati oltre 31mila i nuovi casi diagnosticati.

Il nome della campagna richiama il segnale più comune della malattia, la presenza di sangue nelle urine, un sintomo da non ignorare perché può permettere una diagnosi precoce, oggi fondamentale per limitare le conseguenze della patologia.

Tre giornate negli ospedali cittadini

L’iniziativa si articola in tre open day ospitati in alcune delle principali strutture sanitarie del territorio:

Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino – Ospedale Molinette, sabato 9 maggio alle 9.30 (Sala d’attesa Ambulatorio di Urologia, piano -1, corso Bramante 88)

– Ospedale Molinette, sabato 9 maggio alle 9.30 (Sala d’attesa Ambulatorio di Urologia, piano -1, corso Bramante 88) Ospedale San Giovanni Bosco , sabato 16 maggio alle 9.00 (Aula Ravetti, piazza del Donatore di Sangue 3)

, sabato 16 maggio alle 9.00 (Aula Ravetti, piazza del Donatore di Sangue 3) Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano , sabato 23 maggio alle 9.30 (Aula Rossa del Polo Didattico Universitario, Regione Gonzole 10)

Durante gli incontri, i partecipanti potranno confrontarsi direttamente con specialisti – urologi, oncologi e radio-oncologi – ricevere informazioni aggiornate su diagnosi e cure, ascoltare testimonianze di pazienti e approfondire il ruolo del team multidisciplinare nella gestione della malattia. Sarà inoltre distribuito materiale informativo dedicato.

Come partecipare

La partecipazione agli open day è gratuita, ma è richiesta la prenotazione scrivendo a: info@associazionepalinuro.com

Per ulteriori informazioni sulla campagna è possibile consultare la pagina dedicata:

https://www.associazionepalinuro.com/landing-fermati-al-rosso-2026

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