TORINO – La giornata di domani, mercoledì 6 maggio, sarà caratterizzata da una fase iniziale di tempo instabile su Torino, inserita nel contesto di una più ampia circolazione depressionaria che interessa il Nord-Ovest. La presenza di aria umida favorirà piogge diffuse nelle prime ore del giorno, seguite però da un graduale miglioramento nel corso del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori tipici del periodo, con una massima di 20°C e una minima di 12°C, mentre lo zero termico si attesterà attorno ai 2482 metri. I venti saranno moderati dai quadranti settentrionali, contribuendo a una sensazione climatica fresca, soprattutto al mattino.

Mattino: cielo coperto e piogge diffuse

Le prime ore della giornata vedranno cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli piogge diffuse su gran parte del territorio torinese. Si tratterà di precipitazioni generalmente moderate, ma localmente persistenti, inserite in un contesto di instabilità diffusa su tutto il Piemonte occidentale. Il quadro meteorologico sarà quindi tipicamente autunnale, con atmosfera grigia e umida, mentre i venti moderati da Nord contribuiranno a mantenere temperature contenute.

Pomeriggio: attenuazione dei fenomeni e prime schiarite

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi progressivamente fino a esaurirsi, lasciando spazio a rasserenamenti anche ampi. Le nubi resteranno presenti ma meno compatte, alternate a schiarite via via più frequenti, segnando una transizione verso condizioni più stabili. Le temperature si porteranno verso i valori massimi giornalieri, risultando comunque miti.

Sera: nubi sparse e tempo più stabile

In serata il miglioramento sarà più evidente, con cieli caratterizzati da nubi sparse e ampi spazi sereni. L’atmosfera risulterà più asciutta e stabile, con condizioni decisamente più gradevoli rispetto alla prima parte della giornata. I venti, sempre dai quadranti settentrionali, contribuiranno a mantenere il cielo relativamente pulito, favorendo una notte tranquilla senza fenomeni rilevanti.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 7 maggio: giornata variabile, con alternanza tra nubi e schiarite e possibilità di qualche pioggia residua;

giornata variabile, con alternanza tra nubi e schiarite e possibilità di qualche pioggia residua; Venerdì 8 maggio: netto miglioramento con tempo stabile e soleggiato;

netto miglioramento con tempo stabile e soleggiato; Sabato 9 maggio: condizioni variabili ma generalmente asciutte, con alternanza tra sole e nuvolosità.

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