Sul Piemonte arriva la prima perturbazione di maggio: forti temporali e neve sulle Alpi

TORINO – La primavera in Piemonte si prende una pausa: arriva la prima perturbazione di maggio.

Le previsioni

Se il ponte del primo maggio ha registrato temperature massime fino a 22-25°C sulla pianura piemontese e una generale stabilità atmosferica, la situazione meteo sta per volgere verso un nuovo cambiamento.

Già nel pomeriggio di ieri è arrivato il primo aumento di nuvolosità medio-alta soprattutto sul Piemonte occidentale sotto un flusso di umide correnti da Sudovest in quota, tipico di un calo della pressione atmosferica a partire dai quadranti occidentali stante l’avvicinamento di una perturbazione atlantica.

Come riporta il meteorologo Andrea Vuolo, un’estesa circolazione depressionaria proveniente dal Nord Europa, con il minimo barico disposto tra il Regno Unito e la Francia occidentale, determinerà infatti un inizio di settimana perturbato sul Piemonte, con nuvolosità diffusa e il ritorno delle piogge, localmente intense.

Le prime precipitazioni interesseranno i settori alpini e pedemontani (occasionalmente in pianura) soprattutto dalla tarda mattinata e nel pomeriggio di lunedì, per poi estendersi verso sera anche alle pianure tra Cuneese e Biellese; fenomeni ancora pressoché assenti altrove.

La perturbazione, continua Vuolo, entrerà poi nel vivo tra la notte e la mattinata di martedì, con piogge e rovesci diffusi su tutta la regione, talora anche forti e con qualche temporale sui settori di confine con la Liguria e neve dai 1.800-2.200 metri di quota sulle Alpi, prima di un temporaneo esaurimento dei fenomeni entro metà pomeriggio di martedì con occasionali schiarite.

Il tutto, conclude il meteorologo, con temperature in generale diminuzione con valori massimi pomeridiani compresi tra 16 e 20°C su pianure e colline. A seguire, possibile altra fase molto instabile nel pomeriggio-sera di mercoledì con nuovi rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi, questa da confermare.

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