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Intitolata un’aula dell’Università di Torino all’economista Franco Reviglio

Deceduto l’anno scorso, era stato prima docente ordinario poi professore emerito presso l’ateneo torinese, nonché due volte ministro
Marco Lovisolo

Pubblicato

9 ore fa

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TORINO – Era stato il “padre” dello scontrino fiscale. Ieri, lunedì 4 maggio, l’Università di Torino ha dedicato a Franco Reviglio un’aula nella Scuola di management ed economia. La cerimonia si è tenuta presso l’Atrio monumentale della Scuola, in corso Unione Sovietica 220. Reviglio, classe 1935, si è spento nell’ottobre 2025 a 90 anni.

Per approfondire:

L’iniziativa ha voluto rendere omaggio a una figura di economista e docente che ha segnato profondamente la vita accademica e istituzionale dell’ateneo torinese: Reviglio infatti era stato ordinario di economia pubblica dal 1971 e poi professore emerito.

Durante la sua carriera, Reviglio ha ricoperto posizioni di rilievo: è stato più volte Ministro della Repubblica, delle Finanze (1979-1981) e del Bilancio (1992-1993), nonché presidente e amministratore delegato dell’Eni (1983-1989), Senatore della Repubblica (1992-1994), presidente della Commissione tecnica per la spesa pubblica (1981-1983), presidente e amministratore delegato dell’AEM Torino (2000-2005) e, infine, anche direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e finanziarie “G. Prato” (1996-2002).

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