Incendio nei terreni vicino alla cooperativa di Villareggia: fiamme e preoccupazione tra i residenti

VILLAREGGIA – Momenti di apprensione nella tarda serata del 5 maggio, quando un incendio è divampato nei dintorni della cooperativa di Villareggia coinvolgendo una trincea di tutoli. L’allarme è scattato intorno alle 23:40, quando alcuni residenti della zona hanno iniziato a notare bagliori anomali nel cielo e una densa presenza di fumo.

Secondo le testimonianze raccolte, le fiamme avrebbero interessato materiale vegetale accumulato in una trincea, già oggetto di lavorazioni durante la giornata. Poco dopo l’inizio dell’incendio, sul posto sono intervenuti 5 mezzi dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento insieme a mezzi meccanici utilizzati per smuovere il materiale e contenere il rogo.

Erano presenti anche i Carabinieri di Caluso.

Intorno alla mezzanotte il fumo risultava ancora intenso e visibile, tanto da sollevare preoccupazioni tra gli abitanti delle case vicine. Alcuni residenti hanno segnalato un cielo particolarmente carico e la persistenza di esalazioni potenzialmente nocive. Le operazioni di spegnimento si sono concluse all’alba.

Tra i cittadini si è aperto anche un dibattito sulla sicurezza dell’impianto e sulla vicinanza di strutture di questo tipo alle abitazioni. In particolare, è stato evidenziato come episodi simili possano rappresentare un rischio per la salute pubblica, soprattutto in presenza di materiali che, se combusti, possono sprigionare sostanze dannose.

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