Maltempo sul Piemonte, temporali in corso e grandine con chicchi fino a due centimetri

TORINO – Come avevamo anticipato, una perturbazione – la prima di maggio – ha interessato il Piemonte, causando un deciso stop alla stagione primaverile e portando un brusco calo delle temperature, forti temporali con grandine e neve in quota.

Nel pomeriggio di oggi una forte e violenta grandinata si è abbattuta su Cuorgnè, imbiancando le strade; intensa grandinata oggi pomeriggio anche a Formigliana (VC). Paesaggi dal sapore tipicamente invernale si sono registrati nell’alta Val d’Ala di Lanzo e al Pian della Mussa (nel territorio di Balme), dove i fiocchi hanno nuovamente imbiancato il paesaggio.

Quanta pioggia è caduta?

Come riportato nell’ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, si sono verificate le prime diffuse grandinate stagionali sul Piemonte, localmente consistenti e con chicchi fino a due centimetri di diametro sotto i sistemi temporaleschi multicellulari che hanno caratterizzato le ore pomeridiane.

Complessivamente, prosegue Vuolo, si sono verificate precipitazioni particolarmente intense in questa prima parte di settimana soprattutto sul Piemonte nord-occidentale dove gli accumuli pluviometrici hanno superato diffusamente i 50 millimetri sulle aree alpine e pedemontane, con picchi fino a 113 millimetri a Trontano – Mottac (VB), di cui 83 soltanto nella giornata odierna e 101 millimetri a Trivero – Camparient (BI), insieme anche al ritorno della neve sulle Alpi con fiocchi fin verso i 1.400 metri di quota.

Alle ore 21 circa, si registravano ancora in corso dei temporali sparsi sul Cuneese tra Monregalese e Albese, nonché rovesci di pioggia a Nord del Lago Maggiore verso le valli dell’Ossola.

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