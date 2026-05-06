CUORGNÉ – La primavera subisce una brusca battuta d’arresto in Piemonte. Questo pomeriggio, 6 maggio, un’intensa ondata di maltempo ha colpito il centro e il nord della regione, portando con sé condizioni meteorologiche decisamente insolite per il periodo.

Come testimonia il video in allegato, diffuso dal gruppo del meteorologo Andrea Vuolo, una forte e violenta grandinata si è abbattuta su Cuorgnè, imbiancando le strade e abbassando drasticamente le temperature.

Ma i fenomeni di instabilità non si sono limitati al fondovalle. Secondo gli aggiornamenti forniti dallo stesso Andrea Vuolo e dal Centro Meteo Piemonte (fonti ufficiali delle segnalazioni), la neve è tornata a fare la sua comparsa ad alta quota. Paesaggi dal sapore tipicamente invernale si registrano infatti nell’alta Val d’Ala di Lanzo e al Pian della Mussa (nel territorio di Balme), dove i fiocchi hanno nuovamente imbiancato il paesaggio.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese