Mucche in fuga da Mappano verso Torino Falchera [VIDEO]

TORINO – Un insolito fuori programma alle porte del capoluogo piemontese, dove nelle ultime ore è scattato l’allarme per un gruppo di mucche scappate dai pascoli nella zona di Mappano e avvistate in marcia in direzione Torino, verso il quartiere Falchera, come documentato dalle immagini del video in allegato.

La segnalazione, rimbalzata rapidamente sui social, ha fatto scattare l’allerta per i potenziali disagi e pericoli legati alla circolazione stradale. Sebbene al momento non si registrino incidenti o disagi, l’esatto numero dei bovini in fuga e la loro provenienza restano ancora da chiarire.

L’appello delle forze dell’ordine ai cittadini è di segnalare tempestivamente il passaggio della mandria al 112, evitando qualsiasi tipo di intervento diretto che rischierebbe soltanto di spaventare ulteriormente le mucche e peggiorare la situazione.

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