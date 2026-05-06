Torna la Notte Europea dei Musei 2026: ecco alcune proposte in Piemonte

PIEMONTE – Un’occasione unica per vivere l’arte e la storia sotto una luce più soffusa e avvolgente. Sabato 23 maggio 2026 torna l’atteso appuntamento con la Notte Europea dei Musei, un’iniziativa che, giunta alla sua 22ª edizione, trasforma i luoghi della cultura in spazi vivi e suggestivi aperti fino a tarda serata, per chi vuole godere della bellezza in orari fuori dall’ordinario.

La Notte Europea dei Musei nasce nel 2005 da un’idea del Ministero della Cultura francese e gode del prestigioso patrocinio di UNESCO, Consiglio d’Europa e ICOM. Lo scopo è promuovere l’identità culturale europea, trasformando l’apertura serale in un momento di vera e propria festa. Gli eventi associati puntano ad ampliare l’accessibilità dei musei non solo a livello fisico, ma anche cognitivo e sensoriale, integrando le arti tradizionali con le nuove tecnologie per avvicinare pubblici di tutte le età.

In Italia l’iniziative è promossa dal Ministero della Cultura e prevede aperture straordinarie serali al costo simbolico di 1 euro (fatte salve le gratuità previste per legge o le specifiche iniziative dei singoli poli museali).

Gli appuntamenti da non perdere in Piemonte

Molte le adesioni sul territorio piemontese per la serata del 23 maggio. Ecco una selezione delle aperture straordinarie comunicate e rilevate dalla nostra redazione finora:

Villa della Regina (Torino): La splendida residenza collinare prolunga il suo orario con un’apertura straordinaria dalle 9:30 alle 20:30 (ultimo ingresso alle ore 20:00). A partire dalle ore 18:00, il biglietto d’ingresso scenderà al costo simbolico di 1 euro.

Polo Museale degli Istituti Anatomici (Torino): Un’imperdibile “maratona” gratuita. Il Museo di Anatomia Umana , il Museo Lombroso e il Museo della Frutta rimarranno aperti dalle 10:00 fino alle 23:00 con ingresso libero. Dalle ore 18:00, inoltre, verranno organizzate visite guidate gratuite formando piccoli gruppi sul momento, senza necessità di prenotazione.

Infinito – Planetario di Torino (Pino Torinese): Anche lo spazio siderale apre le sue porte in notturna. Il Museo e Planetario aderisce all’iniziativa offrendo due turni di ingresso speciali gratuiti, programmati per le ore 20:30 e 21:30.

Sistema Museale “Acqui Musei” (Acqui Terme, AL): La città termale aderisce ufficialmente al circuito europeo ICOM proponendo un suggestivo percorso diffuso alla scoperta dei “Tesori di Acqui Terme”, valorizzando le bellezze e i punti di interesse della città in veste serale.

Museo Ferroviario (Suno, NO): Per gli appassionati di storia dei trasporti, il museo novarese propone un’apertura straordinaria serale dalle 20:30 alle 23:30. L’ingresso è libero e offre l’occasione di scoprire la collezione ferroviaria sotto una prospettiva notturna del tutto inedita.

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