Scende dal bus ma rimane in panne con la carrozzina elettrica, anziana rientra a casa con l’aiuto della polizia locale di Torino

TORINO – Una anziana ha fatto ritorno a casa grazie all’aiuto del personale GTT e della polizia locale: era rimasta senza batteria e con la carrozzina elettrica ferma.

La carrozzina in panne

È successo sabato 2 maggio, nel quartiere Bertolla. Una donna di circa ottant’anni si è trovata improvvisamente in difficoltà: scendendo dal bus in strada San Mauro, la sua carrozzina elettrica era rimasta senza carica, tenendola di fatto bloccata a distanza dalla sua abitazione.

L’anziana in difficoltà è quindi stata aiutata in prima battuta dal conducente di linea dell’azienda di trasporto locale, che ha allertato la centrale della polizia locale; sul posto è giunta subito dopo una pattuglia.

Gli agenti del Comando territoriale Barriera di Milano hanno appurato che la signora era in buone condizioni e voleva solo fare rientro a casa. Così gli agenti hanno accompagnato l’anziana, spingendo la carrozzina elettrica per un tratto di strada e aiutandola a raggiungere l’abitazione. Una volta al sicuro si è profusa in ringraziamenti nei confronti di chi l’aveva aiutata in un momento di estremo bisogno.

Foto di repertorio

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