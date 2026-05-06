Susa: anziano di 88 anni soffoca mentre si trova al ristorante, salvato dal nipote guidato al telefono dal 118

SUSA – Un pasto al ristorante con la famiglia rischiava di trasformarsi in una tragedia per un anziano di 88 anni.

Cosa è successo

È successo tutto all’ora di pranzo di oggi in un ristorante nel centro di Susa. Qui, il pensionato si trovava insieme alla famiglia quando a un tratto ha smesso di respirare a causa di un boccone che gli è andato di traverso. È stato subito allertato il 118.

In particolare, l’infermiera della centrale operativa del 118 di Torino, gestita da Azienda Zero, che ha preso in carico l’emergenza ha guidato al telefono, passo dopo passo, i familiari nelle manovre salvavita, chiedendo di stendere l’uomo a terra, attivare il vivavoce e iniziare il massaggio cardiaco. A eseguire le manovre è stato il nipote dell’anziano, che è riuscito a far espellere il bolo alimentare che ostruiva le vie aeree. L’88enne è stato quindi salvato dal soffocamento.

Quando, dopo cinque minuti, è giunta sul posto l’ambulanza l’uomo era cosciente e vigile; l’anziano è stato in seguito trasportato all’ospedale di Susa per gli accertamenti del caso, accompagnato dal nipote e dal fratello.

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