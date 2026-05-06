Due scontri distinti bloccano la tangenziale di Torino, lunghe code in entrambe le direzioni

TORINO – Mattinata complicata per gli automobilisti lungo la tangenziale di Torino, dove una serie di scontri ha mandato in crisi la circolazione, causando lunghe code e forti rallentamenti in entrambe le direzioni.

Furgone ribaltato

Il primo episodio si è verificato nel tratto compreso tra Borgaro Torinese e Caselle Torinese, in direzione nord. Un autocarro, per cause ancora in fase di accertamento ma con ogni probabilità legate alla velocità eccessiva in condizioni di pioggia intensa, si è ribaltato finendo nella corsia di emergenza. Si è trattato di uno scontro autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Fortunatamente non si registrano feriti, ma le conseguenze sul traffico sono state immediate e pesanti, con code che si sono rapidamente estese lungo l’arteria.

Scontro tra 4 mezzi

A complicare ulteriormente la situazione è arrivato un secondo scontro, questa volta sulla tangenziale sud, poco prima dell’area dell’interporto e in direzione Milano. Qui si è verificata una carambola che ha coinvolto quattro mezzi. Due le persone rimaste ferite in modo lieve, trasportate in codice verde all’Ospedale San Luigi.

Anche in questo caso, la velocità e le distanze di sicurezza non adeguate alla pioggia battente avrebbero giocato un ruolo determinante. L’effetto combinato dei due scontri ha di fatto paralizzato la circolazione, con disagi prolungati per tutta la mattinata e tempi di percorrenza notevolmente aumentati.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, impegnati nella gestione del traffico e nella messa in sicurezza dei tratti coinvolti.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese