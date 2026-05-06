Torino: in casa droga e 2900 euro in contanti, arrestato 31enne

TORINO – Un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato nel quartiere Aurora di Torino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I fatti

Le indagini hanno riguardato un appartamento di via Rovigo, all’esterno del quale gli agenti hanno predisposto un servizio di appostamento per una presunta attività di spaccio.

Nel corso dei servizi di osservazione hanno individuato il trentunenne mentre controllava frequentemente con atteggiamento guardingo l’eventuale presenza di estranei nell’area circostante.

Dopo averlo fermato in prossimità del palazzo, i poliziotti hanno sottoposto l’uomo a perquisizione, successivamente estesa anche all’abitazione. Sono stati infatti rinvenuti e sequestrati, nascosti nella fessura tra il cestello e la scocca della lavatrice, oltre 270 grammi di cocaina, circa 40 grammi di crack e 2900 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Inoltre, all’interno dell’abitazione, sono stati trovati materiale per il confezionamento, sostanze da taglio e un bilancino di precisione.

Al termine degli accertamenti, l’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

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