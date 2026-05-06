Dalla Fondazione CRT 7 milioni di euro per la riqualificazione dell’area del Valentino

TORINO – Dalla Fondazione CRT arriva un contributo di 7 milioni di euro per finalizzare alcuni interventi per la trasformazione del parco del Valentino e la realizzazione della nuova sede della Biblioteca Civica Centrale. Lo ha disposto ieri la Giunta comunale, approvando una delibera proposta dal sindaco Stefano Lo Russo.

Il contributo della Fondazione CRT

Il contributo erogato dalla Fondazione ha lo scopo di rafforzare ulteriormente uno dei principali progetti di rigenerazione urbana della città nella cornice strategica di “Torino Cambia”, che trasformerà l’area del Valentino in un nuovo polo culturale, ambientale e sociale di riferimento per Torino.

Il provvedimento dà il via libera allo schema di addendum alla Convenzione tra Città di Torino e Fondazione CRT, del 15 dicembre 2025, che disciplina il rapporto tra i due enti nell’ambito del progetto “Torino cambia: spazi che uniscono”.

La misura si inserisce in un più ampio percorso condiviso tra Città di Torino, Fondazione CRT e OGR, finalizzato a valorizzare l’ex complesso di Torino Esposizioni, in una logica di sistema e di collaborazione tra pubblico e privato.

Un progetto di riqualificazione capace di integrare funzioni bibliotecarie, produzione culturale, innovazione e partecipazione, ambiti coerenti con le finalità di utilità sociale e promozione dello sviluppo del territorio che sono nella mission della Fondazione.

Cosa prevede la riqualificazione

Il contributo economico consentirà di completare la riqualificazione in corso dell’area del Parco del Valentino e dell’ex complesso di Torino Esposizioni, un intervento articolato e di grande complessità che, nel corso dei lavori, ha fatto emergere ulteriori esigenze progettuali e la necessità di investimenti aggiuntivi per garantire la piena qualità di fruizione e funzionalità degli spazi.

Nel dettaglio, il contributo sarà destinato a finanziare l’allestimento degli arredi della nuova sede della Biblioteca Civica Centrale, lo sviluppo e la realizzazione di un sistema integrato di identità visiva, segnaletica, wayfinding e orientamento che coniugherà le diverse vocazioni del nuovo polo, culturali, universitarie, artistiche, turistiche, sportive e di valorizzazione del fiume Po.

E ancora: il completamento dei lavori della Biblioteca, del Teatro Nuovo e delle opere che garantiranno piena accessibilità al polo del Valentino dai nuovi attracchi della navigazione fluviale full electric lungo il Po.

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