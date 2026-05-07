Aveva con sé droga e oltre due 2.500 euro in contanti: 25enne arrestato a Torino per spaccio

TORINO – Un uomo di 25 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato nel quartiere Lucento per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il controllo e l’arresto

Nel corso di un servizio finalizzato al controllo di persone sottoposte a misure restrittive, gli agenti del Commissariato di P.S. Madonna di Campagna hanno individuato e controllato, nei pressi di uno stabile, due persone sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Durante le verifiche, è sopraggiunto un terzo uomo, il 25enne già noto agli operatori poiché sottoposto alla medesima misura. Il giovane ha mostrato, fin da subito, un atteggiamento evasivo e insofferente al controllo, tentando anche di allontanarsi, ma gli agenti hanno rinvenuto, nei suoi effetti personali, diversi involucri di hashish già suddiviso in dosi e oltre 2.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti, lo stupefacente, il denaro e il telefono cellulare in suo possesso sono stati sequestrati. Lui arrestato.

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