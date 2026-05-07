Torino, a “vandalizzare” le pietre d’inciampo sono stati dei bambini

TORINO – Le otto pietre d’inciampo di piazza Santa Giulia a Torino, trovate imbrattate all’inizio di maggio, non sono state bersaglio di un attacco fascista o antisemita: a colorarle sono stati tre bambini in età prescolare armati di pennarelli.

La svolta della Questura

Dall’attività investigativa, supportata dall’analisi dei fatti, è emerso che l’imbrattamento è avvenuto nel pomeriggio del 30 aprile scorso. Nessun raid neonazista, poiché l’azione è stata compiuta da tre bambini piccoli, verosimilmente in età prescolare, semplicemente intenti a giocare sulla pavimentazione della piazza con dei pennarelli colorati.

Per fortuna la memoria dei deportati non è stata sfregiata dall’odio, ma solo incrociata dal gioco inconsapevole di alcuni bimbi.

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