Nasce a Torino Blox Space il primo centro italiano dedicato alla comunità Bitcoin

TORINO – È stato presentato giovedí 7 maggio a Torino Blox Space, il primo centro italiano interamente dedicato alla comunità Bitcoin e allo sviluppo dell’ecosistema costruito attorno alla principale infrastruttura decentralizzata globale.

Il nuovo hub situato in centro in Via Pietro Micca 21, nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nazionale per imprenditori, sviluppatori, ricercatori, investitori e talenti che lavorano nel settore Bitcoin e blockchain offrendo uno spazio di incontro tra impresa, ricerca e innovazione tecnologica.

Per l’inaugurazione erano presenti personaggi del settore Bitcoin italiano, torinese e internazionale come Michele Foletti, sindaco di Lugano il polo piú sviluppato in Europa del Bitcoin, Denis Roio della Fondazione Plan B sempre di Lugano, Danilo Bazzanella, presidente dell’Osservatorio Bitcoin del Politecnico di Torino, Michele Uberti, project lead dell’Osservatorio Bitcoin del Politecnico di Torino, Emile Jellinek dell’Associazione Bitcoin Torino e Filippo Farenga, lead di Blox Space.

Nel corso dell’incontro è emerso come Bitcoin stia consolidando il proprio ruolo non solo come asset speculativo o riserva di valore digitale, ma come vera e propria infrastruttura per pagamenti, servizi finanziari e applicazioni tecnologiche.

Il rapporto annuale di River, “What’s Driving Bitcoin Adoption in 2026”, evidenzia infatti un cambio di paradigma ormai evidente: il Lightning Network, la rete di pagamento costruita sopra Bitcoin per consentire transazioni istantanee e a basso costo, ha superato il miliardo di dollari di volume mensile, registrando nel 2025 una crescita del 300 per cento. Un risultato che segna il passaggio di Bitcoin da semplice strumento di conservazione del valore a tecnologia utilizzabile nella vita quotidiana e nei sistemi di pagamento su larga scala.

Parallelamente, anche la finanza tradizionale ha iniziato a integrare Bitcoin all’interno delle proprie strategie industriali e finanziarie. Sempre più operatori istituzionali, fondi e aziende stanno guardando al protocollo come a un’infrastruttura tecnologica stabile, aperta e globale, capace di attrarre capitali, ricerca e competenze altamente specializzate.

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