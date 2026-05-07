Torino, si allontana da casa e di lei non si hanno più notizie: 82enne ritrovata nella notte

TORINO – Di Rosalba Barberis si erano perse le tracce nella giornata di ieri, quando si è allontanata da casa senza più dare notizie. La donna, 82 anni, è stata ritrovata nella notte e riportata dalla famiglia.

La scomparsa

L’anziana era uscita da casa in Corso Siracusa e si era allontanata, sebbene avesse con sé un telefono cellulare non rispondeva alle chiamate. Tanta l’apprensione da parte della famiglia che ha subito allertato le forze dell’ordine. L’appello per la scomparsa della signora Rosalba Barberis era stato lanciato anche durante la trasmissione Rai Chi l’ha visto?

Intorno alle 02:00, è giunta alla Centrale Operativa della Questura una segnalazione da parte della Centrale dell’Arma dei carabinieri relativa alla scomparsa dell’anziana dalla propria abitazione per cui era stata attivata la procedura della localizzazione del telefono cellulare tramite il sistema di “positioning”.

Le ricerche

Una pattuglia, già presente in zona, è intervenuta tempestivamente avviando le prime ricerche nell’area di residenza della donna. Dopo aver preso contatti con la figlia, i poliziotti hanno appreso che la madre non rispondeva alle numerose chiamate telefoniche effettuate ma che aveva il telefono accesso.

Gli agenti hanno allertato le altre pattuglie della polizia di Stato presenti sul territorio, con le quali sono proseguite le ricerche senza sosta, concentrandosi su aree verdi, piazze, stazioni ferroviarie, sottopassaggi pedonali e luoghi solitamente frequentati dall’anziana, inizialmente senza esito.

Le attività si sono estese ad altre zone della città, fino a quando, verso le 4.00, gli agenti della Questura hanno individuato, al centro della carreggiata di Corso Galileo Ferraris, una donna in stato confusionale.

L’ottantaduenne è stata subito riconosciuta e raggiunta dalla pattuglia, che l’ha messa in sicurezza, contattando il 118 e facendo giungere sul posto i congiunti. L’anziana ha rifiutato il trasporto in ospedale ed è stata riaffidata ai familiari, che hanno ringraziato il personale per la tempestività e il lieto esito delle ricerche.

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