TORINO – A Torino la giornata di venerdì 8 maggio 2026 si presenterà come un classico esempio di tempo primaverile variabile, con una prima parte della giornata condizionata da nubi compatte e deboli precipitazioni, seguita da un progressivo miglioramento. La presenza di residua instabilità atmosferica, legata al lento allontanamento di una circolazione depressionaria, continuerà a influenzare le ore mattutine, mentre nel pomeriggio si farà strada una rimonta dell’alta pressione, responsabile del ritorno a condizioni più stabili. Le temperature saranno nel complesso miti, con valori massimi fino a 21°C e minime di 13°C, in linea con le medie stagionali. Lo zero termico si attesterà attorno ai 2592 metri, segnale di una massa d’aria relativamente temperata. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti sud-orientali, senza fenomeni di rilievo e assenza di allerte meteo.

Mattino: cieli coperti e piogge deboli ma diffuse

La prima parte della giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con una copertura compatta che limiterà l’irraggiamento solare. Sono attese deboli piogge diffuse, più insistenti nelle prime ore del mattino, quando il contesto atmosferico risulterà ancora instabile. Gli accumuli complessivi si manterranno contenuti, intorno ai 5 mm, ma potranno comunque determinare condizioni di strade bagnate e visibilità ridotta, soprattutto nelle aree urbane e lungo le principali arterie di traffico. Il clima sarà fresco e umido, con una percezione termica leggermente inferiore rispetto ai valori reali, a causa della copertura nuvolosa e della ventilazione.

Pomeriggio: attenuazione delle precipitazioni e prime aperture

Nel corso del pomeriggio si assisterà a una graduale attenuazione dei fenomeni piovosi, con precipitazioni sempre più deboli e intermittenti fino alla loro completa cessazione. Parallelamente, la copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, lasciando spazio a schiarite via via più ampie, soprattutto tra il tardo pomeriggio e le prime ore della sera. Questo miglioramento sarà legato all’ingresso di correnti più secche e stabili, che contribuiranno a ristabilire condizioni meteorologiche più favorevoli. Le temperature tenderanno a stabilizzarsi sui valori massimi giornalieri, mentre la ventilazione resterà moderata da Est e Sud-Est.

Sera: stabilità e cieli parzialmente nuvolosi

La serata rappresenterà la fase più stabile della giornata, con cieli parzialmente nuvolosi o poco nuvolosi e un contesto atmosferico decisamente più tranquillo. Le condizioni saranno ideali per attività serali all’aperto, grazie all’assenza di precipitazioni e a una maggiore stabilità dell’aria. L’umidità resterà presente ma in calo, mentre le temperature si manterranno miti.

Tendenza meteo Torino

Sabato 9 maggio: giornata prevalentemente soleggiata e stabile, favorita dal consolidamento dell’alta pressione su tutto il Nord-Ovest;

giornata prevalentemente soleggiata e stabile, favorita dal consolidamento dell’alta pressione su tutto il Nord-Ovest; Domenica 10 maggio: peggioramento con piogge diffuse e possibili rovesci, segno di una nuova perturbazione in arrivo;

peggioramento con piogge diffuse e possibili rovesci, segno di una nuova perturbazione in arrivo; Lunedì 11 maggio: condizioni variabili, con alternanza tra schiarite e piogge deboli intermittenti.

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